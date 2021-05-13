Собаки помогают студентам преодолевать стресс - ученые

Улучшение исполнительных функций заметили только у студентов со стрессом в первой группе, где проводилась пэт-терапия. Фото: pixabay

Cтресс у студентов уменьшается благодаря общению с собаками.

Американские ученые доказали, что из-за стресса у студентов ухудшаются исполнительные функции, например, способность планировать действия в соответствии с целями или изменять реакцию в зависимости от контекста, пишет N + 1.

Из-за этого у них может снижаться успеваемость, поэтому учебные заведения разрабатывают программы борьбы со стрессом. 309 студентов участвовали в исследовании, проводимого методом анкетирования. Оно показало, что у студентов была высокая вероятность стресса. Участников случайно разделили на три группы. В первой студенты в качестве терапии стресса общались с собаками. Во второй проводились занятия с профессиональным психологом, а в третьей - участники делали и то, и другое за одинаковое время.

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Улучшение исполнительных функций заметили только у студентов со стрессом в первой группе, где проводилась пэт-терапия. При этом полученные результаты сохранялись и через шесть недель после занятий.

Это свидетельствует, что пэт-терапия более аффективна даже при занятиях с психологом по одобренным медициной программам. Но, по мнению авторов исследования, для участия в эксперименте могли прийти в основном те добровольцы, которые любят животных. А это могло исказить случайный характер выборки.

Ученые хотят продолжать исследования в этой области.

Дети могут бояться животных по разным причинам. Такие случаи в пределах нормы, но родители должны найти причину страха и помочь ребенку решить проблему. Дети бывают бессознательными в определенном возрасте, поэтому это является одной из причин такого страха. Также может быть более серьезная фобия. Ее можно заметить, когда ребенок на прогулке видит собаку и при этом напрягается, сжимая родительскую руку.