Что делать родителям, если ребенок боится животных

Иногда, чтобы побороть страх, ребенок должен с ним встретиться. Фото: pixabay

Дети могут бояться животных по разным причинам.

Такие случаи в пределах нормы, но родители должны найти причину страха и помочь ребенку решить проблему, пишет Child develop.

Дети бывают бессознательными в определенном возрасте, поэтому это является одной из причин такого страха. Также может быть более серьезная фобия. Ее можно заметить, когда ребенок на прогулке видит собаку и при этом напрягается, сжимая родительскую руку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать детей более ответственными

Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. Может быть и такое, что ребенок не любит животных. Тогда родители путают обычное равнодушие со страхом. Это также нормально, если не влияет на его характер и повседневную жизнь.

Можно и поговорить с детьми на эту тему, особенно, если страх не исчезает. Когда он возник из-за испуга, то разговор - это хорошее начало для решения проблемы. Стоит помочь ребенку и указать на разницу между единичной ситуацией и общими правилами. Так он будет отличать обычные страхи и реальность.

Иногда, чтобы побороть страх, ребенок должен с ним встретиться. Родители должны научить и объяснить, как вести себя с животными, ухаживать, играть. Показать их так, чтобы это было в положительном направлении. Это поможет малышу осознать его истинные чувства к животным. Также он поймет, что у собаки, или кошки есть свой характер, манера поведения, что делает ее похожей на человека. Вполне искоренить такой страх у ребенка трудно, но облегчить определенными действиями можно.

Бывает, когда страхи не исчезают совсем. В таких случаях не следует ребенка заставлять что-то делать, чтобы изменить это. Ведь у многих взрослых тоже есть страхи, рациональные и иррациональные, их надо принимать и преодолевать постепенно.

На формирование психического и физического развития ребенка влияет раннее взаимодействие между ними и родителями. Благодаря играм отца с детьми у них улучшается способность контролировать эмоции и поведение в будущем.