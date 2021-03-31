Что делать родителям, если ребенок боится животных

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 441
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 351
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 846
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 252
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 693
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3573
Фото
Все фото
7
5
8
3
3
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 27
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 441
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 225
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1233
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 693
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 684
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 13:15

Что делать родителям, если ребенок боится животных

  Комментировать
Что делать родителям, если ребенок боится животных
Иногда, чтобы побороть страх, ребенок должен с ним встретиться. Фото: pixabay

Дети могут бояться животных по разным причинам.

Такие случаи в пределах нормы, но родители должны найти причину страха и помочь ребенку решить проблему, пишет Child develop.

Дети бывают бессознательными в определенном возрасте, поэтому это является одной из причин такого страха. Также может быть более серьезная фобия. Ее можно заметить, когда ребенок на прогулке видит собаку и при этом напрягается, сжимая родительскую руку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать детей более ответственными

Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. Может быть и такое, что ребенок не любит животных. Тогда родители путают обычное равнодушие со страхом. Это также нормально, если не влияет на его характер и повседневную жизнь.

Можно и поговорить с детьми на эту тему, особенно, если страх не исчезает. Когда он возник из-за испуга, то разговор - это хорошее начало для решения проблемы. Стоит помочь ребенку и указать на разницу между единичной ситуацией и общими правилами. Так он будет отличать обычные страхи и реальность.

Иногда, чтобы побороть страх, ребенок должен с ним встретиться. Родители должны научить и объяснить, как вести себя с животными, ухаживать, играть. Показать их так, чтобы это было в положительном направлении. Это поможет малышу осознать его истинные чувства к животным. Также он поймет, что у собаки, или кошки есть свой характер, манера поведения, что делает ее похожей на человека. Вполне искоренить такой страх у ребенка трудно, но облегчить определенными действиями можно.

Бывает, когда страхи не исчезают совсем. В таких случаях не следует ребенка заставлять что-то делать, чтобы изменить это. Ведь у многих взрослых тоже есть страхи, рациональные и иррациональные, их надо принимать и преодолевать постепенно.

На формирование психического и физического развития ребенка влияет раннее взаимодействие между ними и родителями. Благодаря играм отца с детьми у них улучшается способность контролировать эмоции и поведение в будущем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что делать родителям, если ребенок боится животных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Создали первый замок-молнию

Не убивать, а лечить: 11 мобильных клиник помогали бездомным животным

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Перевод произведения британского писателя дал популярный среди украинцев мем

Ньютон страдал от буллінга

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Составителей правописания начали преследовать

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 14949
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 9756
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 9621
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8694
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 6111
Дети
Помогут песни: учительница рассказала, как совершенствовать знания английского
Помогут песни: учительница рассказала, как совершенствовать знания английского
 Просмотров: 153
Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка
Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка Просмотров: 72
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
 Просмотров: 135
"Роман" 8-летней украинки с блогером: страницы детей пропали из Instagram
"Роман" 8-летней украинки с блогером: страницы детей пропали из Instagram Просмотров: 774
Игры с папой в детстве влияют на будущее ребенка
Игры с папой в детстве влияют на будущее ребенка Просмотров: 873
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
5
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
4
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 296
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть