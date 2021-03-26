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суббота, 27 марта 2021 23:46

Игры с папой в детстве влияют на будущее ребенка

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Игры с папой в детстве влияют на будущее ребенка
Выводы свидетельствуют, что игра отца с ребенком часто более физическая, чем игра матери. Фото: pixabay

На формирование психического и физического развития ребенка влияет раннее взаимодействие между ними и родителями.

Благодаря играм папы с детьми, у них улучшается способность контролировать эмоции и поведение в будущем, заявили исследователи из Кембриджского университета и Фонда LEGO.

Специалисты провели эксперимент и сделали около 80 исследований, касающихся взаимодействия папы с их маленькими детьми до 3 лет.

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Выводы свидетельствуют, что игра отца с ребенком часто более физическая, чем игра матери. В частности, это поднятие ребенка, гонки и тому подобное. Также мужчины начинают больше играть с детьми по мере взросления, но когда малышу исполняется 6 лет, количество игр уменьшается.

Ученые утверждают, что игра отца и ребенка положительно влияет на развитие ребенка. Чем больше папа играет с малышами, тем меньше у ребенка эмоциональных и поведенческих проблем.

Дети, которые чаще играют со своими папами, могут лучше контролировать свою агрессию, менее склонны к эмоциональным или физическим вспышкам, когда у них возникают конфликты. Мама тоже может выбрать физические игры. Исследователи также подчеркивают, что физическая игра не является исключительно для пап.

"Одна из вещей, на которые мы обращаем внимание в наших исследованиях, - это необходимость варьировать типы игр мам с детьми. Так, матери тоже могут поддерживать физические игры с малышами", - объясняют ученые.

Дети будут рассказывать родителям о своих проблемах, если будут иметь с ними налаженные отношения. Нужно говорить со своими детьми.

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