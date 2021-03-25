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четверг, 25 марта 2021 16:18

Почему дети не делятся проблемами с родителями

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Дети будут рассказывать родителям о своих проблемах, если будут иметь с ними налаженные отношения.

Нужно говорить со своими детьми, рассказала в интервью Gazeta.ua сотрудница Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе.

Автор: mama.ua
  Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями

Почему дети не рассказывают о проблемах в школе?

Это зависит от возраста. Дети младшей школы рассказывают обо всем родителям - делятся проблемами и сложными ситуациями. Уже в подростковом возрасте авторитетами становятся сверстники и дети стараются максимально дистанцироваться от родителей. Хотят быть взрослыми. Ребенок хочет показать, что сможет справиться со своими проблемами самостоятельно. Как правило, проблемы связаны со сверстниками, влюбленностью, обучением или буллингом. Подростки перестают делиться проблемами, поскольку считают, что родители ничего не понимают в современной жизни. К тому же, сами сверстники, которые создают эти проблемы, запрещают рассказывать что-то родителям. Они создают культуру, что ты не должен жаловаться, потому что станешь "лузером" или "слабаком". Иногда это доходит до запугиваний.

Существуют ли признаки, которые могут указывать, что ребенок чувствует эмоциональный дискомфорт?

Как правило дети становятся нервно возбужденными, плохо спят или замыкаются в себе. Обычно появляется нетипичное поведение. Например, застенчивый ребенок может становиться более дерзким и агрессивным. Дети, которые наоборот были открытыми и коммуникабельными, - закрываются в себе, стремятся уединения. С одной стороны это может быть связано с закономерными процессами подросткового возраста, когда меняется мировосприятие и происходят гормональные дисбалансы. Они приводят к тому, что ребенок сам не понимает, что происходит. Тем не менее родителям нужно быть внимательными к таким изменениям.

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Как родителям наладить с ребенком доверительные отношения?

Отношения возможны только через авторитет. Вариант такого, что учителя или родители дают какие-то поучительные рекомендации, жалобы вроде "ты должен", "а мы в твоем возрасте делали вот так" - воспринимаются в штыки. Ребенок не будет этого делать. Родители своим примером должны показывать, что они активны и ведут здоровый образ жизни. Ребенок будет тянуться за этим авторитетом. Если этого авторитета нет и самого детства родители постоянно поучали ребенка, давали гиперопеку, ребенок будет максимально отстраняться. Чем больше родители дают такой опеки и заботы, тем больнее будет для них это отторжение.

Как правильно говорить с детьми о проблемах в школе?

Если родители хотят предупредить какую-то ситуацию, то они должны поговорить с ребенком. На самом деле для всех возрастных категорий важно иметь такой разговор. Разговаривать надо тогда, когда дети спокойны и не агрессивны. Разговор должен происходить в соответствии с возрастом. Информация должна быть достаточна для информирования, а не запугивания. Надо дать понять, что вы всегда рядом. Они должны знать, что родители - это те люди, к которым можно прийти с любой проблемой.

Очень часто возникает проблема школьного буллинга. Существуют ли пути решения такой проблемы?

Стопроцентно решить эту проблему нельзя. Буллинг существовал и раньше, просто когда-то он набрал больше оборотов. В любом коллективе всегда есть лидеры и изгои. У подростков происходит формирование идентичности и они решают, им быть на периферии, становиться лидерами. Наша самооценка формируется в соответствии с достижениями. В зависимости от этого появляется внутренний стержень уверенности. В подростковом возрасте этот этап только формируется. У большинства детей еще нет таких достижений, чтобы они стали уверенными в себе. Поэтому утверждение самооценки происходит за счет унижения других. Чем меньше собственных достижений, тем больше подростки будут оскорблять других. Это своеобразный механизм выстраивания самоценности. С точки зрения образовательного учреждения нужно поддерживать здоровые отношения с коллективом. Например, кто-то хорошо учится, а кто-то - занимается спортом. У каждого есть свои ценности. Когда учителя поддерживают детей и отмечают их ценностях, то формируется однородная картинка в плане того, что нет плохих и слабых. К сожалению, в нашей системе случается так, что сами учителя и унижают детей. Именно эти унижения становятся толчком для других детей. Они начинают им подражать.

Буллинг - действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом или сексуальном насилии. Такие действия совершаются по отношению к ребенку или ребенком отношению к другим участникам образовательного процесса, в результате чего может быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего. Буллинг осуществляют также с применением средств электронных коммуникаций.

ЮНИСЕФ определяет буллинг как нежелательное агрессивное поведение детей школьного возраста, которое приводит к травле ребенка другим ребенком или группой детей с целью унижения, запугивания и демонстрации силы.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ: 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга; 24% детей стали жертвами буллинга; 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга; 44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя; большинство детей унижают за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети.

Автор: Алёна Лищук
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