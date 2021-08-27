Собака в доме: как домашний любимец влияет на хозяина

Домашний любимец на 24% снижает риск преждевременной смерти, согласно исследованию. Фото: pixabay

Люди, у которых есть собаки, реже болеют на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, или страдают от депрессии.

Положительно может влиять собака, если она есть у человека, пишет CNN.

Домашний любимец на 24% снижает риск преждевременной смерти, согласно исследованию. Если человек уже перенес сердечный приступ или инсульт, то завести собаку будет еще полезнее. Регулярные прогулки с любимцами могут также привести и к потере веса.

"Высшая вероятность выжить, меньшее количество сердечных приступов, меньше одиночества, лучшее кровяное давление, лучше психологическое благополучие, более низкие уровни депрессии и стресса, меньшее количество посещений врача, повышение самооценки, лучший сон и большая физическая активность", - говорит психолог Гарольд Герцог.

Однако есть и исследования, которые показывают, что владельцы домашних животных более склонны к одиночеству, депрессии и панических атак, с большей вероятностью страдают от астмы, ожирения, высокого кровяного давления, язвы желудка, мигрени и употребляют больше лекарств. Дело в том, что человек может завести животное, которое ему не подходит. Тогда могут быть негативные последствия для физического и психического здоровья.

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Но если у человека и любимца полный симбиоз, тогда собака или другое животное будут влиять только положительно.

К близким людям в их сложные моменты жизни важно проявить внимание и поддержку. Есть несколько способов, как это сделать. Лучшая помощь - быть внимательными к тем людям, которые рядом, интересоваться, чего хотят, о чем думают, по словам экспертов.