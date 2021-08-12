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четверг, 12 августа 2021 23:46

Близкий человек в депрессии. Как помочь справиться с этим

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Близкий человек в депрессии. Как помочь справиться с этим
Лучшая помощь - быть внимательными к тем людям, которые рядом, интересоваться, чего хотят. Фото: pixabay

К близким людям в их сложные моменты жизни важно проявить внимание и поддержку.

Есть несколько способов, как это сделать, пишут в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Лучшая помощь - быть внимательными к тем людям, которые рядом, интересоваться, чего хотят, о чем думают, по словам экспертов.

Чтобы помочь справиться с негативом, не стоит обесценивать страдания человека. Фразы "Забудь", "Перестань", "Твои проблемы незначительны" совсем не помогают, но и ухудшают состояние.

Не следует заставлять к возвращению в привычную жизнь. Лучше ненавязчиво предложить снова заняться тем, что когда-то доставляло удовольствие.

Проявлять агрессию также не надо. Следует забыть фразы: "Соберись", "Чего ты грустишь, если у тебя все есть".

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Главное - быть терпеливыми. Через мгновение невозможно вернуть радость в жизни, не стоит делать что-то чрезмерное, достаточно быть спокойным и быть рядом при необходимости. Если же состояние близкого человека не улучшается в течении длительного времени, это повод обратиться к психологу или психотерапевту.

С комплексами надо бороться, потому что они мешают достигать целей и мечтаний в жизни. У каждого человека они существуют и могут появляться быстро. Часто неосторожное слово или сомнительный комплимент от людей влияют на неуверенность человека. Нередко эти проблемы надуманные и свидетельствуют лишь о представлении о себе.

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