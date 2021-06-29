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вторник, 29 июня 2021 16:26

Как побороть комплексы

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Как побороть комплексы
Часто неосторожное слово или сомнительный комплимент от людей, влияют на неуверенность человека. Фото: pixabay

С комплексами надо бороться, потому что они мешают достигать целей и мечтаний в жизни.

У каждого человека они существуют и могут появляться очень быстро, пишут в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Часто неосторожное слово или сомнительный комплимент от людей, влияют на неуверенность человека. Нередко эти проблемы надуманные и свидетельствуют лишь о представлении о себе.

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Как бороться с комплексами:

1. Надо найти и осознать причину. Определить, кто добавляет уязвимости из окружения: мама или папа, школа, друг, соседка.

2. Осознать свою ценность, которая не должна зависеть от других факторов.

3. Найти ролевую модель, то есть расширить круг общения, чтобы в нем были люди, с которыми комфортно общаться, мотивирующие работать над собой, а также которие не унижают.

4. Стать для себя лучшим другом.

5. Сосредоточиться на том, что удается лучше всего. Иногда недостатки могут восприниматься, как преимущество.

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека. Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается. Сон также имеет большое значение. Например, те, кто раньше ложится и встает, имеют значительно меньшие шансы быть в депрессии. Нарушение этого принципа случитсья из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.

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