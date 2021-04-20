Простые приемы, чтобы справиться с нерешительностью

Лучшее решение проблемы - действовать, а не только обдумывать. Фото: pixabay

С неуверенностью в себе надо бороться, потому что она может помешать осуществлению желаний и целей в жизни.

Эта черта не возникает просто так, а является результатом недоверия к себе и низкой оценки собственных возможностей, пишут на канале "Психологическая поддержка" в Telegram.

Лучшее решение проблемы - действовать, а не только обдумывать. В момент, когда чувствуется нерешительность, стоит спросить себя: "Чего я боюсь? О чем сейчас мои мысли?". Следующий шаг - анализ того, как все может развиваться дальше и что можно сделать. Преимущественно люди накручивают негативные эмоции.

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Тогда следует изо всех сил напоминать себе о своих успехах. Надо похвалить себя, даже из самых маленьких причин.

За ошибки ругать себя не надо. Неудачи не являются страшными. Следует сказать: "На этот раз не получилось, зато я буду знать, как это делать в следующий раз".

Стоит научиться говорить "нет" и не бояться обидеть. Соблюдение границ - важный аспект в общении и взаимодействии с людьми. Но есть люди, которые бесцеремонно переходят эти границы. В таких случаях важно научиться отказывать.

Исследование показало, когда же человек чувствует момент наибольшего счастья в жизни. Среди 700 участников эксперимента максимальный уровень счастья был в возрасте от 20 до 30 лет. Именно на этот период приходится значительное количество жизненных испытаний: образование, карьера, семья и рождение детей и прочее.