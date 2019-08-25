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понедельник, 26 августа 2019 05:25

Почему старым вещам стоит давать второй шанс

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Почему старым вещам стоит давать второй шанс
Нельзя просто так взять и избавиться от хлама

Нельзя передаривать подарки, отдавать личные вещи и выбрасывать просто так хлам.

Существует поверье, если отдать собственные головные уборы, белье, туфли, кошельки, расчески и шпильки, можно отдать энергию и успех.
Если все же отдаете, то расставайтесь без колебаний.

Представьте, что на месте этой вещи появилась обновка.
Памятные вещи лучше сжигать, советует ukr.media.

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Если вещи вышли из моды, их можно перекроить.

Любая ваша вещь хранит "частицу" вашей души, поэтому будет просто неправильно выбросить ее на помойку и забыть, иначе вместе с ней может пойти и ваша энергия.

Нужно выбрасывать вещи, которые доставляют вам психологический, эмоциональный или физический дискомфорт, изношен или порванную одежду и обувь, книги, которые вы никогда не открываете, вещи, о существовании которых просто забыли.

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