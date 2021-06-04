"На свадьбах не танцуют" – Миссис Украины рассказала, как выходила замуж в Китае

Победительница конкурса Мs. Ukraine World International 36-летняя Анна У имеет профессию переводчицы с китайского языка. Замужем за 44-летнего Чи Яна У из Китая. Супруги работают в природоохранной сфере и занимаются переработкой вторичного сырья.

Историю любви с Чи Яном У и каких правил придерживается в воспитании дочерей, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: Фото предоставлено Анной У Анна У замужем за Чи Яна У из Китая

"С мужем случайно познакомилась, когда он учился в Киевском политехническом институте. Я тогда изучала китайский. Он мне позвонил, после чего мы начали общаться. Помогала ему изучать русский и украинский, а он мне китайский. Сначала только дружили, потом решили быть вместе. Делал предложение у меня дома перед моей мамой. Он ей понравился. Родители поддержали меня с решением выйти за него замуж", - рассказала Анна У.

Женщина познакомилась с родителями мужа по телефону.

"Свадьбу праздновали и в Украине, и в Китае. На родине мужа к нам пришло очень много гостей, чтобы поздравить. На свадьбах у них не танцуют, а молодоженам дарят намного больше денег, чем у нас. После бракосочетания остались жить в Киеве. Хоть муж и китаец, в семье придерживаемся украинских традиций. Например, на Пасху печем куличи и красим яйца.

Автор: Фото предоставлено Анной У Анна у вместе с мужем воспитывает двух дочерей - Анжелику и Ариадну

Часто летаем отдыхать на родину Чи Яна. Много необычного пробовала: змею, акулу, черепах, верблюда. Тараканов есть я не рисковала. А муж с украинской кухни больше всего любит борщ с салом", - поделилась она.

Анна У вместе с мужем воспитывают двух дочерей: 8-летнюю Анжелику и Ариадну, 5 лет.

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"С детьми проводим свободное время на свежем воздухе. Воспитываю дочерей в добре и ласке без крика и ссор. Учу их быть сострадательными, дружескими, избегать конфликтов, быть достойными и вести себя как леди", - поделилась она.

Автор: Фото предоставлено Анной У Анна у вместе с мужем воспитывает двух дочерей - Анжелику и Ариадну

В этом году Украина впервые примет участие в конкурсе красоты Ms. World International. Нашу страну будет представлять переводчица с китайской 36-летняя Анна У. 21 мая ее избрали Мs. Ukraine World International 2021.