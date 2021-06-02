"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица

В этом году Украина впервые примет участие в конкурсе красоты Ms. World International. Нашу страну будет представлять переводчица с китайской 36-летняя Анна У. 21 мая ее избрали Мs. Ukraine World International 2021.

Как готовилась к конкурсу и создавала национальный костюм, поделилась с корреспондентом Gazeta.ua.

"Подготовка к конкурсу проходила насыщенно. Меня поддерживали друзья и родные. Чувствовала себя, как в сказке. Режиссер и хореограф конкурса подсказывали и учили. Я даже не надеялась на победу. Верила, что ее получит та, которую видит Бог на этом месте", - отметила Анна У.

Во время конкурса участницы дефилировали в национальной одежде.

Фото: предоставлено Анной У

"У меня есть подруга - дизайнер Галина Гриб. Она знает мой вкус. Создавала все наряды для конкурса, в том числе и национальное. На нем вышили аистов, которые летят. Это - символ мира. На рукавах - цветки. На венок прицепили много монет. Он весил почти 5 килограммов, поэтому мне было в нем неудобно. Переживала, чтобы не потерять его. А на репетиции не было времени. Прошлась в венке дважды, потому что мы его долго шили. Много было ручной работы - вышивали бисером, вырезали аистов", - рассказала она.

Больше всего Миссис Украине запомнился момент вручения короны.

"Первые 10 минут была шокирована и не могла даже поверить в свою победу. Сразу подумала о дочерях: моя победа принесет им уверенность в себе. Первым поздравил муж: увидела в его глазах слезы. Он тоже был в шоке, но всегда верил в меня и гордился мной", - вспомнила Анна У.

Мировой финал Ms. World International будет проходить в американском Майами с 8 по 11 августа.

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"У меня цель не показать себя и не выгулять одежду, а презентовать Украину и доказать, что наша страна и ее девушки - лучшие. Уже начала готовиться к финалу. У меня есть команда, которая состоит из почти 10 профессионалов - визажистов, дизайнеров, парикмахеров. Вместе продумываем, как наиболее достойно показать Украину", - добавила Анна.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", который проходил в Майами, стала участница от Мексики Андреа Меза. Корону ей передала финалистка 2019 года из ЮАР Зозибини Тунзи. По образованию "Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза программист, а также визажист. Занимается защитой прав женщин. Кстати, это третий раз в истории конкурса победу завоевывает мексиканка. К этому ее соотечественницы получали награду в 1991-м и 2010 году.