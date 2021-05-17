Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"

Фото: Instagram.com/andreamezamx

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", который проходил в Майами, стала участница от Мексики Андреа Меза. Об этом объявили на официальной странице конкурса в Instagram.

Корону ей передала финалистка 2019 из ЮАР Зозибини Тунзи.

По образованию "Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза программист, а также визажист. Занимается защитой прав женщин. Кстати, это третий раз в истории конкурса победу завоевывает мексиканка. К этому ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 году.

В тройку лидеров конкурса вошли представительницы Бразилии Джулия Гамма и Перу Яника Мачета.

Всего за главный титул боролись 74 девушки со всего мира. Украина представляла Елизавета Ястремская.

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Украинка Елизавета Ястремская показала вечерний наряд для финала международного конкурса "Мисс Вселенная-2021". Победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" опубликовала в Instagram две фотографии, на которых изображена в роскошном красном платье украинского модного дома Maxima.