"Мисс Вселенная-2020": представительница Украины показала откровенное платье для финального выхода

Украинка Елизавета Ястремская показала вечерний наряд для финала международного конкурса "Мисс Вселенная-2020". Состоится в Майами, в США. 16 мая.

Победительница "Мисс Украина Вселенная-2020" опубликовала в Instagram две фотографии, на которых изображена в роскошном красном платье украинского модного дома Maxima.

"Моя вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса "Мисс Вселенная", - написала Елизавета.

Автор: instagram.com/p/CO4ZgNeHxTU

Дизайнеры назвали платье самым сложным из всех, которые они когда-нибудь шили.

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"Платье для дизайнерских конкурсов и платье для конкурса "Мисс Вселенная" это как шить для красной дорожки Grammy и Oscar. Для Grammy ты можешь сшить что угодно, а вот дорожка Oscar диктует свои правила. Здесь особо не поэпатируешь" ", - говорят авторы наряд .

Команда звездных экспертов готовила женщину до соревнований: хореограф Дмитрий Дикусар учил танцевать, постановщик шоу Ukrainian Fashion Week Ирины Дюденко - дефилировать. А с собой Ястремская взяла пять чемоданов весом почти 100 кг, в которых одежда и украшения от украинских дизайнеров.