"Мисс Вселенная-2020": представительница Украины показала откровенное платье для финального выхода

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 648
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 459
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 477
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 612
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 513
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 612
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 792
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 162
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
11
5
4
7
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Внучка Ротару захватила элегантным образом
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Alyosha отмечает юбилей: самые интересные факты о певице
Alyosha отмечает юбилей: самые интересные факты о певице
Победительница &quot;Холостяка&quot; соблазнительно выгибалась на пляже
Победительница "Холостяка" соблазнительно выгибалась на пляже
Видео
Все видео
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 639
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 585
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 351
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 513
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 351
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 12:35

"Мисс Вселенная-2020": представительница Украины показала откровенное платье для финального выхода

  Комментировать

Украинка Елизавета Ястремская показала вечерний наряд для финала международного конкурса "Мисс Вселенная-2020". Состоится в Майами, в США. 16 мая.

Победительница "Мисс Украина Вселенная-2020" опубликовала в Instagram две фотографии, на которых изображена в роскошном красном платье украинского модного дома Maxima.

"Моя вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса "Мисс Вселенная", - написала Елизавета.

Автор: instagram.com/p/CO4ZgNeHxTU
 

Дизайнеры назвали платье самым сложным из всех, которые они когда-нибудь шили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал

"Платье для дизайнерских конкурсов и платье для конкурса "Мисс Вселенная" это как шить для красной дорожки Grammy и Oscar. Для Grammy ты можешь сшить что угодно, а вот дорожка Oscar диктует свои правила. Здесь особо не поэпатируешь" ", - говорят авторы наряд .

Команда звездных экспертов готовила женщину до соревнований: хореограф Дмитрий Дикусар учил танцевать, постановщик шоу Ukrainian Fashion Week Ирины Дюденко - дефилировать. А с собой Ястремская взяла пять чемоданов весом почти 100 кг, в которых одежда и украшения от украинских дизайнеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мисс Вселенная-2020": представительница Украины показала откровенное платье для финального выхода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 11007
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 9315
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 9207
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 6624
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию Просмотров: 3501
Знаменитости
Кожаные штаны и высокие каблуки: самая известная модель Европы прилетела в Киев
Кожаные штаны и высокие каблуки: самая известная модель Европы прилетела в Киев Просмотров: 279
Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал
Шоу "Холостяк": экс-супруга Андрея Богдана вышла в финал Просмотров: 486
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
 Просмотров: 261
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Внучка Ротару захватила элегантным образом
3
 Просмотров: 909
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 6624
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 43040
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть