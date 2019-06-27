Как привлечь положительную энергию в дом

Искусство фэн-шуй - это больше, чем просто философия или идеология

Негативная энергия в доме появляется из-за скандалов, вредные привычки, включен телевизор или антиквариат. Избавиться от этого можно с помощью окуривания свечами, очистки солью или звуком.

Если у хозяев дома зависимость от вредных привычек является риск, что через энергетику другие члены семьи заразятся недугом.

Не стоит ссориться, хранить старые вещи, которые принадлежат чужим людям.

Картины с отрицательным сюжетом несут некротическую энергетику, которая грозит болезнями и проблемами.

Телевизор засоряет энергетику. Еще хуже, когда транслируют негативную информацию, рассказывает ukr.media.

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Перед тем как чистить дом, необходимо очиститься. Для этого подойдет ванна с морской солью или аромамаслами.

Можно снять негатив свечами. Возьмите 3 свечи, поставьте их в чашу и пройдитесь по всем углам. Окуратить все углы, особенно темные в доме.

В ходе сбора используется вода с добавлением морской соли. Разведите соль в ведре и вымойте соленой водой пол, особое внимание уделяя углам. Грязная вода выливается в санузел.

Для удаления негатива звуком следует прозвонить колокольчиком вдоль каждой стены и каждого угла.

Чем больше положительных эмоций чувствуете, тем лучше становится качество жизни.