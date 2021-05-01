Что такое жизненная энергия и как ее найти в себе

Жизненную энергию надо искать внутри себя. Фото: pixabay

Жизненная энергия человека - это состояние и ощущения внутри, что все хорошо и я могу что угодно.

Человек чувствует, что может сделать что-то сложное, то, чего не любит, но именно сейчас оно ему по силам, рассказала Gazeta.ua коуч с жизненной энергии Елена Садома.

По ее словам, совсем не обязательно, чтобы человек, полен жизненной энергии, имел улыбку от уха до уха и выглядел чрезвычайно положительним и энергичним. Он может быть даже немного грустний, или задуманний внешне, но главное ощущение внутри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дневной сон омолаживает мозг - как правильно дремать

"Этой энергией человек наполняется ежедневно - высыпается, ест, общается с друзьями, занимается хобби. Это то, что приносит физические и эмоциональные силы. Человек обычно об этом не задумывается и делает все автоматически, потому что привык. Но если прислушиваться к себе и спрашивать , делает мои чувства лучшими то, чем я сейчас занимаюсь, чем было до того, или, наоборот, мне становится хуже? ".

Елена Садома говорит, что после такого самоанализа, формируется огромный список вещей, которые стоит делать, чтобы повысить свой уровень энергии и те, которые делать не следует, чтобы ее не тратить.

"Нас этого никто не учил делать. Мы принимали энергию и силы, как показатель молодости и здоровья молодого тела. Но если этим заниматься, то можно так поднять уровень жизненной энергии, чтобы чувствовать себя на все 100 процентов в любом возрасте" - уверяет коуч.

Нередко на работе трудно сосредоточиться на делах и процесс дальше не налаживается. Из-за пандемии многие люди работают дистанционно. Кроме преимуществ такого варианта работы, есть еще и отрицательные моменты, в частности рассеянное внимание. Есть четыре действенных варианты, как справиться с этой проблемой.