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понедельник, 14 июня 2021 13:00

"Больше не живу в больнице" - женщина рассказала, как чувствует себя с пересаженной почкой

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&quot;Больше не живу в больнице&quot; - женщина рассказала, как чувствует себя с пересаженной почкой
Почку Натали Романовой нашли среди ночи. Фото: pixabay

Почти полтора года назад в Украине заработала государственная программа по трансплантации органов. Теперь украинцам не надо ехать за границу, чтобы получить новую печень, сердце, другие органы.

Одним из учреждений, где проводят такие операции, стала Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова. Именно здесь в августе 2020 года Наталии Романовой с Волыни пересадили почку.

Женщина рассказала Gazeta.ua как ей живется с новым органом.

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"Почка приживается хорошо. Надо пока стараться не есть много жареного, соленого, острого. Все вареное, на пару или в печи. Но это не самое худшее, что может быть. Я уже приспособилась. К врачам могла всегда звонить в любое время дня и ночи. Сравнивая жизнь до и после, то сейчас жить стало намного легче. Я не привязана к диализу, могу, пить, есть нормально ", - говорит.

Проблемы с почками у женщины начались в 2006 году после гриппа. Дважды в год с тех пор подлечивалась в больнице. После рождения сына все ухудшилось.

"Это дало еще большие осложнения. Тогда пришлось идти на гемодиализ. Была зависимой от процедуры 3,5 года. Я не чувствовала боли, как таковой, но было множество других ограничений, в частности в еде. Со временем стала прикована к больнице. Я очень скучала по сыну, было жаль, что не могу показать ему того, что бы хотелось ".

Почку Наталии Романовой нашли среди ночи. Выехали с мужем во Львов и сдали анализы на совместимость. Донор подошел.

"Самый страшный момент был перед наркозом. Никто не давал гарантий, как организм перенесет операцию. Я старалась, чтобы все прошло хорошо, думала о сыне постоянно, хотела выжить ради него. В результате почка заработала не сразу, а лишь впоследствии. Через коронавирус мужу нельзя было быть со мной постоянно, поэтому приезжал каждый день. Рада, что больше не живу в больнице. Знаю, что мой донор - человек которому было 37 лет, имел 2 детей и беременную жену ".

По словам Натальи Романовой, теперь она больше ценит жизнь. Женщина поддерживает и помогает тем, кто еще ждет своего донора.

В Верховную Раду подан новый законопроект № 5610, который, в случае его принятия, позволит снизить стоимость операции по трансплантации органов в Украине. По данным Министерства здравоохранения, только за текущий 2021 в нашей стране проведено 48 операций по трансплантации органов.

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14
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