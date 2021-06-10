Трансплантация в Украине может значительно подешеветь

В Верховную Раду подан законопроект, который уменьшит стоимость трансплантации в Украине. Фото: Reuters

В Верховную Раду подан новый законопроект № 5610, который, в случае его принятия, позволит снизить стоимость операции по трансплантации органов в Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Трансплантация сердца в Украине стоит около 609 тысяч гривен. И хотя эта сумма ниже в 5 раз чем за рубежом, все же она остается неподъемной для большинства пациентов. С 1 января этого года, в соответствии с решением правительства, заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей (ЕГИСТ), сопоставляющая списки ожидающих пациентов и донорские органы.

Сейчас мы сделали еще один шаг к удешевлению трансплантологии в Украине.

Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект №5610, который предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с трансплантацией анатомических материалов человека" – пишет Даниил Гетманцев.

Напомним, что подобные операции в Украине стали возможными с 2019 года, благодаря закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Тогда же, в 2019, впервые за 15 лет в Ковеле трансплантировали сердце.

По данным Министерства здравоохранения, только за текущий 2021 в нашей стране проведено 48 операций по трансплантации органов.

"Надеюсь на то, что данный законопроект станет очередным этапом на пути обретения Украиной трансплантационной независимости, которая в перспективе обеспечит всестороннюю реализацию конституционного права человека на жизнь и охрану здоровья" – написал Гетманцев.

Источник — телеграмм-канал Даниила Гетманцева.