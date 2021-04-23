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пятница, 23 апреля 2021 17:00

Близкие друзья станут ключом к долголетию человека

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Близкие друзья станут ключом к долголетию человека
Много близких друзей обеспечат долголетия. Фото: pixabay

Люди, у которых есть близкие друзья, имеют шансы прожить дольше, чем те, у кого их нет.

Австралийские ученые исследовали эту теорию 10 лет, пишет "Живи активно".

В эксперименте по проблемам старения, участвовали 1477 мужчин и женщин в возрасте свыше 70 лет.

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Результаты свидетельствуют, что широкий круг друзей защищает от смерти.

Если же близких людей вокруг мало и они ограничены преимущественно родственниками, то такие люди редко доживают до долголетия. Именно поэтому не стоит оставаться одинокими. Социальные отношения и знакомства следует заводить в среде, где чаще всего человек бывает. Это может быть работа, курсы, университет, даже кафе.

Черный чай активно борется с повреждением и старением клеток организма, а также защищает от развития хронических недугов. По словам исследователей, благодаря антиоксидантам, которые есть в черном чае, можно повысить "хороший" холестерин ЛПВП и снизить "плохой" холестерин ЛПНП.

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