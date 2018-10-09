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четверг, 11 октября 2018 07:25

Женщины или мужчины - сказали, кто более зависим от секса

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Женщины или мужчины - сказали, кто более зависим от секса
Мужской мозг более ориентирован на получение сексуального контакта, чем женский. Фото: ТСН

Мужской мозг более ориентирован на получение сексуального контакта, чем женский.

Ученые объясняют такую ​​физиологическую особенность эволюционными изменениями, передает cikavosti.com.

Исследование, призванное объяснить повышенную зависимость от секса у мужчин по сравнению с прекрасным полом, выявило, что развитие мозга коснулся область, которая отвечает за влечение.

"Зона, где зарождается желание секса, у представителей сильной половины человечества увеличена в 2 с половиной раза, что напрямую сказывается на поведении. Такая особенность прослеживается в различных ситуациях. Например, большинство насильственных действий сексуального характера делают мужчины. Они в 20 процентах случаев изменяют своим женам, тогда как только 13 процентов женщин находят любовников на стороне. Есть ряд психических импульсов и биологических факторов, которые толкают к изнасилованию ", - говорят ученые.

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По их словам, в 2 раза чаще женщин мужчины занимаются мастурбацией и аргументируют это недостатком секса. После полового созревания мужской организм производит тестостерона в 25 раз больше. Данный гормон эволюционно связан с проявлением агрессии и сексуальности.

Мужчина думает о еде чаще, чем о сексе. Ученые из австралийского Канберського университета опросили более 4 тыс. человек.

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