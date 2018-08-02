Землю накроют мощные магнитные бури

В августе состоится несколько магнитных метеоударов.

Бури начнутся с 6 августа и с периодичностью продлятся до 29 числа, сообщает УНИАН.

6-7 августа и 12-13 августа состоятся возмущения малой силы. Люди будут чувствовать слабость и перепады настроения.

Наиболее серьезные метеоудары ожидают 17-21 августа. 20-го - пик магнитных бурь. В этот период у чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи.

Автор: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

С 29 августа магнитные бури отступят.

Магнитное возмущение продолжается от нескольких часов до нескольких дней. У метеозависимых людей появляется головная боль, головокружение, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном.

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В период магнитных бурь специалисты советуют правильно питаться. Это поможет уменьшить негативное влияние на здоровье. Нужно есть больше овощей и фруктов. Лучше уменьшить употребление жирной пищи и сладостей. Пить чистую воду, зеленый чай. Стоит отказаться от алкоголя и курения, уменьшить употребление кофе.

Перепады температуры и магнитные бури опасны как для пожилых людей, так и для молодежи. От таких резких изменений погоды начинает болеть голова и "ныть" сердце. Самые опасные такие температурные "качели" для тех, кому за 50.