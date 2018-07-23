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понедельник, 23 июля 2018 16:45

Землю накроют магнитные бури

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Завтра, 24 июля, на Земле начнутся магнитные бури.

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале начнется в 6 утра по киевскому времени, сообщают в астрономии Солнца ФИАН.

Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

У метеозависимых людей могут возникнуть головная боль и мигрени. В частности, возможны такие симптомы как учащенное сердцебиение, перепады давления, пониженный тонус, бессонница.

В дни магнитных колебаний следует воздержаться от физических нагрузок. Следует исключить из рациона тяжелую пищу, алкоголь и никотин. Вместо кофе лучше пить зеленый чай. При бессоннице специалисты советуют пить травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сока алоэ. Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования".

Автор: unian
 

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Советуют избегать стрессовых ситуаций, эмоциональных и физических нагрузок. Рекомендуют больше отдыхать и сохранять спокойствие.

Мощные магнитные бури, которые начались 29 июня и закончились 7 июля, промучили украинцев больше недели. В этот период недомогание чувствовали, прежде всего, метеозависимые люди, говорят медики.

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Дата
23
июля

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