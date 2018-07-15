Украину накрыла мощная магнитная буря

В конце июля на нас обрушится сильная магнитная буря, которая ударит по метеозависимым людям с ужасной силой. Фото - znaj.ua

В конце июля на нас обрушится сильная магнитная буря, которая ударит по метеозависимым людям с ужасной силой.

По данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, буря накрыла Землю еще в пятницу, 13 июля. До сих пор чувствовалась слабо, ведь ее сила составила лишь 1 балл. Но уже 21 июля мощность бури достигнет 2 баллов.

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Явление аналогичной силы ожидается также 29 июля.

Мощные магнитные бури, которые начались 29 июня промучили украинцев больше недели и закончились 7 июля. В этот период недомогания чувствовали, прежде всего, метеозависимые люди, говорят медики. Головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота - это основные симптомы ухудшения здоровья во время магнитных бурь. Советуют вовремя выпивать препараты, предназначенные для этих случаев врачами.