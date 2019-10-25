Земля ускорит движение за глобального потепления

Планета Земля будет двигаться быстрее. Фото: Youtube

С каждым десятилетием Земля ускоряет свое вращение вокруг оси. До 2200 года следует ожидать, что продолжительность дня уменьшится на 0,12 миллисекунды.

Это кажется незначительным, однако в масштабах одного года может принести неприятные последствия для человечества, написали в интернет-журнале Интересности.

Земля может начать вращаться быстрее из-за изменения климата и повышения температуры воздуха. Таять ледники, из-за чего повысится уровень моря. Это приведет к перераспределению массы планеты, ускорит ее движение.

Высокая скорость оборотов приведет к усилению ураганов и циклонов. Кроме этого, тропические регионы могут стать еще жарче, а полярные еще холоднее.

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