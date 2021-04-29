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четверг, 29 апреля 2021 09:41

Запустили троллейбусную линию

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29 апреля 1882 года в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Ее построила немецкая компания Siemens&Halske.

Компания Siemens известна тем, что прошла путь от небольшой мастерской до транснационального концерна. Она создала первую международную телеграфную линию в Европе, затем - электропоезда и троллейбусы.

Автор: siemens.com
  Запустили первую троллейбусную линию
Запустили первую троллейбусную линию

В 1879-м фирма Siemens&Halske на берлинской промышленной выставке презентовала первую электрическую железную дорогу. Электропоезд развивал скорость 6,5 км/ч и питался от третьего рельса постоянным током.

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Первая троллейбусная линия длиной 0,5 км действовала с 29 апреля по 13 июня 1882 года. Маршрут состоял из нескольких станций в Берлине. Троллейбус получал питание от контактной сети постоянного тока с помощью гибкого кабеля. Это экспериментальное транспортное средство уже отвечало всем техническим критериям типичного троллейбуса. После окончания испытаний линию закрыли.

В 1861 году построили первую в Украине железную дорогу Львов-Перемышль. Ее протяжность составляла 97,6 км. Первый пассажирский поезд прибыл из Перемышля во Львов 4 ноября 1861 года. На всех станциях его курсирования поезд встречали местные музыканты.

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Дата
29
апреля

Запустили троллейбусную линию

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