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среда, 25 июля 2018 07:25

Заканчивается регистрация электронных кабинетов поступающих

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Заканчивается регистрация электронных кабинетов поступающих
Регистраций е-кабинетов продолжалась со 2 по 25 июля. Фото: goodfon

Сегодня, 25 июля в 18:00, заканчивается регистрация электронного кабинета абитуриента.

С помощью э-кабинетов абитуриенты могут подать заявления в вузы. Прием длится до 26 июля.

Чтобы создать собственный кабинет нужно зарегистрироваться на сайте ez.osvitavsim.org.uа. Для этого вводят электронную почту. Она должна быть не запрещена на территории Украины. Далее - номер телефона, пин-код и год получения сертификата ВНО.

Затем абитуриент указывает серию, номер, средний балл аттестата, загружает его отсканированную копию, цветную фотографию размером 3х4 см. После окончания регистрации абитуриент получает логин и пароль для доступа в личный кабинет.

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Если есть проблемы с регистрацией - следует обратиться на электронную почту: [email protected] или по телефону (044) 290-18-13.

Регистрация электронных кабинетов продолжается со 2 июля. За это время будущие студенты вузов создали более 157 тыс. электронных кабинетов. В вузы подали более 780 тыс. заявлений.

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