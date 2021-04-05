Xiaomi презентовала 5-дюймовую электронную книгу фото: Gizmochina

Китайская компания Xiaomi презентовала новую миниатюрную электронную книгу InkPalm 5. Ее стоимость составит $90 (примерно 2500 грн).

Электронная книга оснащена 5,2-дюймовым экраном разрешением 1280x720 пикселей и плотностью 284 пикселей на дюйм. Устройство весит 115 г и толщиной 6,9 мм, информирует Gazmochina.

Устройство имеет стекло с высоким коэффициентом пропускания, которое значительно улучшает чувствительность при прикосновении к экрану. Логотип в нижней части экрана - это сенсорная клавиша, которая поддерживает настраиваемые операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили

Устройство также поддерживает 24-уровневую регулировку температуры света для чтения с двумя цветами, которая в основном доступна только на флагманских электронных книгах.

InkPalm 5 имеет 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Внутри установлен аккумулятор емкостью 1400 мА • ч.

Гаджет работает под управление операционной системы Android 8.1. Он поддерживает установку сторонних приложений, а также импорт электронных книг.

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.