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вторник, 16 октября 2018 10:56

Взялись реформировать еще одно направление образования

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Автор: nmc-pto.zp.ua
  В следующем году начнут реформировать профессионально-техническое образование
В следующем году начнут реформировать профессионально-техническое образование

В следующем году начнут реформировать профессионально-техническое образование.

Деньги уже заложили в бюджет на 2019 год.

"Продолжаем менять философию обучения, чтобы ребенок в школе развивал свои лучшие качества, чувствовал себя комфортно и получал современное образование. Оснащаем школьное пространство качественной удобной мебелью, новыми дидактическими материалами. Следующий шаг - реформирование профессионально-технического образования", - написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

В прошлом году в Министерстве образования заявляли, что обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений очень важно, ведь от этого напрямую зависит качество специалистов, которых выпускает заведение. Молодой специалист на рынке труда должен уже работать на современном оборудовании, а не надеяться, что его переучит работодатель.

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Выпускники учреждений профессионально-технического и высшего образования обязательно сдавать ВНО по украинскому языку и математике или истории Украины на выбор.

2018-го для указанной категории лиц обязательным был только украинский язык.

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Комментарии

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16
октября

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