Выпускники из ОРДЛО смогут попасть на бесплатные курсы

Жители с временно оккупированной территории смогут попасть на бесплатные курсы фото: shpalta.media

Министерство образования и науки Украины ввело пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий.

Пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в 9 учреждениях высшего образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В этих учреждениях высшего образования расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим с ВОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов

Набор на курсы уже начался. Обучение будет проходить по очной, смешанной или дистанционной формам.

Проконсультироваться можно по телефону правительственной горячей линии 0 800 504 425.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом.