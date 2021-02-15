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понедельник, 15 февраля 2021 14:48

Выпускники из ОРДЛО смогут попасть на бесплатные курсы

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Выпускники из ОРДЛО смогут попасть на бесплатные курсы
Жители с временно оккупированной территории смогут попасть на бесплатные курсы фото: shpalta.media

Министерство образования и науки Украины ввело пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий.

Пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в 9 учреждениях высшего образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В этих учреждениях высшего образования расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим с ВОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

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Набор на курсы уже начался. Обучение будет проходить по очной, смешанной или дистанционной формам.

Проконсультироваться можно по телефону правительственной горячей линии 0 800 504 425.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом.

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