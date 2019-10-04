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пятница, 04 октября 2019 09:50

Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения

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Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Министр образования и науки Анна Новосад. Фото: Cursorinfo

С сентября 2020-го все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.

"С сентября 2020-го они переходят на украинский язык обучения. Школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023-го. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", - в эфире телеканала Прямой сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, в школах нацменьшинств останется возможность изучать родной язык или литературу.

"Если мы говорим о русском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс возможны факультативы", - добавила она.

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МОН имеет план, как будет внедряться реформа базовой школы в 5-9 классах. В 5-11 классах точечно будет меняться программа обучения, сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

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