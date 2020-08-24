Время с пользой: лента Instagram станет бесконечной

Испытать обновление смогут пользователи, которые пролистают ленту до конца. Фото: pixabay.com

Лента одной из самой популярной социальной сети Instagram станет бесконечной. Только при условии, если пользователь просмотрит посты людей, на которых подписан.

Сеть подтвердит это надписью You're All Caught Up ("Вы все поймали") и предложит к просмотру публикации, с которыми он чаще всего взаимодействовал: оценивал, комментировал, сохранял.

Об этом сообщил TechCrunch.

"Мы видим, что после просмотра своих лент, люди продолжают поиск публикаций, поэтому решили облегчить задачу тем, кто решит это сделать", - отметили в Instagram.

Цель данной опции - способствовать, чтобы пользователи сети с пользой тратили свое время.

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Дата выхода iPhone 12 появилась на YouTube-канале Apple, но публикацию удалили. Пользователи сохранили скриншоты страницы, но указанная дата не совпадает с предыдущими планами компании.













Дата выхода iPhone 12 появилась на YouTube-канале Apple, но публикацию удалили. Пользователи сохранили скриншоты страницы, но указанная дата не совпадает с предыдущими планами компании