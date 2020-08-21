Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода

На днях на официальном YouTube-канале якобы случайно засветилась дата презентации iPhone 12. Фото: pixabay

Дата выхода iPhone 12 появилась на YouTube-канале Apple, но публикацию удалили.

Пользователи сохранили скриншоты страницы, но указанная дата не совпадает с предыдущими планами компании, пишет "Новое время".

В этом году карантин из-за пандемии повлиял на все без исключения презентации новых гаджетов. Большинство из них пришлось провести онлайн, некоторые ивенты сместились с традиционных дат.

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Такая же ситуация и с презентацией нового модельного ряда iPhone. Ранее в компании сообщали, что не успевают с производством новых смартфонов и их выход придется отложить. Аналитики также предполагали, что сентябрьскую презентацию Apple перенесут как минимум на пару недель.

На днях на официальном YouTube-канале якобы случайно засветилась дата презентации iPhone 12. Многие пользователи заметили, что у Apple запланировали трансляцию на 10 сентября 2020-го, после чего удалили публикацию.

В прошлом году компания также представила cвою линейку iPhone 11 именно в этот день. Но у приближенных к Apple экспертов есть сомнения, что в 2020-м представители Купертино успеют организовать презентацию до етого времени.

Компания Apple планирует в феврале 2021 года выпустить более доступную версию нового iPhone 12. Его покажут уже этой осенью. Обновленная версия смартфона будет рассчитана на работу только в 4G/LTE сетях, говорится в новом отчете аналитиков компании Wedbush Securities. Предварительно, стоить iPhone 12 будет около $800.