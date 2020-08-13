Apple выпустит бюджетную версию iPhone 12

Создадут дешевую версию iPhone 12. Фото: epravda.com.ua

Компания Apple планирует в феврале 2021 года выпустить более доступную версию нового iPhone 12. Его покажут уже этой осенью.

Обновленная версия смартфона будет рассчитана на работу только в 4G/LTE сетях, говорится в новом отчете аналитиков компании Wedbush Securities.

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Предварительно, цена за такой iPhone 12 будет около $800. Какие еще при этом будут отличия от основной версии такого iPhone 12, аналитики не сообщили.

Компания Apple в 2020 году выпустит новые модели iPhone позже обычного. Новинки, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре. Официально в Apple не объясняют причины отсрочки.