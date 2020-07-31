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пятница, 31 июля 2020 09:34

Компания Apple отложила презентацию новых iPhone

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Компания Apple отложила презентацию новых iPhone
Новые iPhone покажут позже. Фото: epravda.com.ua

Компания Apple в 2020 году выпустит новые модели iPhone позже обычного. Новинки, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.

Официально в Apple не объясняют причины отсрочки, сообщает Bloomberg.

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"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстре.

Apple готовится использовать уникальную технологию в наушниках AirPods нового поколения. Недавно компания получила патент. Предполагается, что звуки будут передаваться человеку непосредственно в среднее ухо через кость черепа.

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