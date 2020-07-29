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среда, 29 июля 2020 13:40

Apple разрабатывает наушники нового поколения

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Apple разрабатывает наушники нового поколения
Apple получила патент для наушников нового поколения. Фото: needpix

Компания Apple готовится использовать уникальную технологию в наушниках AirPods нового поколения. Недавно компания получила патент.

Предполагается, что звуки будут передаваться человеку непосредственно в среднее ухо через кость черепа, пишет GizmoChina.

Функция костной проводимости сочетается с обычной передачей звука по воздуху. Это позволяет пользователям слышать аудиоконтент без блокировки ушного канала или использования наушников.

Специалисты также нашли некоторые недостатки в этой технологии. Основной из них - отсутствие способности функции работать на высокой частоте.

Так, слух человека колеблется от 20 Гц до 20 тыс. Гц, но костная проводимость эффективна только на частотах ниже 4 тыс. Гц, далее качество звука ухудшается. Также для работы технологии требуется контакт с головой, но это вызывает тактильное ощущение щекотки. Такое может не понравиться некоторым пользователям.

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Но у патента Apple имеется обходной путь для высокочастотного звука. Среднечастотные и низкочастотные сигналы будут передаваться с использованием компрессора через костную проводимость. Высокочастотные же сигналы передаются по воздуху.

Компания Apple подалась на патент "Многолучевая звуковая стимуляция с использованием звуковых компрессоров" в мае 2018 года. Важно отметить, что Apple регистрирует патенты ежегодно, но не все из них используются в коммерческих продуктах.

Известный аналитик Apple Минг Чи Куо ранее сообщал, что AirPods Pro 2-го поколения могут быть оборудованы датчиками света. Их можно использовать для мониторинга частоты сердечных сокращений, состояния здоровья и количества шагов.

Компания Apple планирует оснастить фотокамеры в iPhone14 перископическими объективами.

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