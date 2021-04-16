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пятница, 16 апреля 2021 10:07

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

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Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш
Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш фото: goldvoice.club

16 апреля 1912 года англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела через пролив Ла-Манш на самолете.

1 августа 1911 года Гарриет Квимби становится первой в истории авиации Америки женщиной-пилотом, которая получила сертификат летчика. В этом году она исполнила ночной полет. А вскоре Гарриет в паре с Матильдой осуществили первый в истории авиации перелет женщин-пилотов через Мексику.

Далее целью Квимби стал перелет через пролив Ла-Манш. Для этого она арендовала моноплан "Блерио-XI" и привезла его в Англию.

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2 апреля 1912 года Элеонора Трехоук стала первой в истории авиации женщиной, побывавшей над проливом Ла-Манш, но только в качестве пассажирки. Тогда за штурвалом самолета находился британец Густав Хамель. Он скептически отнесся к попытке Квимби, которая хотела самостоятельно перелететь Ла-Манш.

16 апреля 1912 года в 05:00 на самолете "Блерио" Гарриет Квимби стартовала из Дувра. Ее полет продолжался 59 мин. Она приземлилась на пляже в 40 км от Кале.

5 июня 1910 года на Сырецком ипподроме в Киеве князь Александр Кудашев выполнил первый полет на самолете. Он пролетел несколько десятков метров и совершил посадку. Это был первый полет отечественного самолета в Украине.

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Дата
16
апреля

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

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