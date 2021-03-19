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пятница, 19 марта 2021 11:04

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

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Впервые летательный аппарат поднялся в воздух
Впервые летательный аппарат поднялся в воздух фото: wikipedia.org

19 марта 1989 года первый прототип единственного в мире летательного аппарата с поворотными роторами V-22 Osprey впервые поднялся в воздух. Он впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.

Конвертоплан V-22 сочетает отдельные возможности самолета и вертолета. Его разрабатывали более 30 лет американские компании Boeing и Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США.

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Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Allison T406, расположенных на концах крыла в гондолах. С целью уменьшения массы конструкции почти 70% (5700 кг) аппарата сделали из композитных материалов на основе угле- и стеклопластиков с эпоксидными связующими материалами.

Летные испытания аппарата начались 19 марта 1989 года. Это единственный в мире конвертоплан, что выпускали серийно.

В 2008 году Пентагон заключил контракт на поставку 167 конвертопланов V-22 Osprey на общую сумму $ 10,4 млрд.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилберт Райт в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.

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Дата
19
марта

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

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