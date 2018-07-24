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вторник, 24 июля 2018 12:34

Вокруг Земли растет астероидное облако

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Вокруг Земли растет астероидное облако
Еженедельно регистрируют в среднем 40 новых объектов вокруг Земли. Фото: NASA

Землю окружило астероидное облако.

Астрономы обнаружили около 18 тыс. околоземных объектов в радиусе 195 млн км от Солнца, и еженедельно регистрируют в среднем 40 новых, сообщили в NASA.

Аэрокосмическое управление США показало анимацию того, сколько астероидов и комет вращается вокруг нашей планеты.

В агентстве отметили, что с учетом того, что габариты объектов чрезвычайно малы даже по околоземным меркам, реальная картина значительно отличается от той, которая для наглядности представлена ​​в ролике.

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Ученые из Ливерморской национальной лаборатории стали частью команды, которая займется "планетарной защитой". В планах - разработка космического корабля, который будет отклонять астероиды, угрожающие Земле.

9-метровый корабль весом почти 9 т получил название Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle. Он имеет модульную конструкцию, которая позволит ему служить тараном астероидов, но также он сможет перевозить ядерные устройства в космических тел.

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