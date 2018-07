Вокруг Земли растет астероидное облако

Землю окружило астероидное облако.

Астрономы обнаружили около 18 тыс. околоземных объектов в радиусе 195 млн км от Солнца, и еженедельно регистрируют в среднем 40 новых, сообщили в NASA.

Аэрокосмическое управление США показало анимацию того, сколько астероидов и комет вращается вокруг нашей планеты.

В агентстве отметили, что с учетом того, что габариты объектов чрезвычайно малы даже по околоземным меркам, реальная картина значительно отличается от той, которая для наглядности представлена ​​в ролике.

Earth, we've got your back. As we enter our third decade of planetary defense, find out how we track and study near-Earth asteroids, predict close approaches and keep an eye on the skies: https://t.co/jKgLhzRZXa pic.twitter.com/oK7hmjepza