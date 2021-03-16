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вторник, 16 марта 2021 12:29

Владелец TikTok планирует разрабатывать собственные процессоры

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Владелец TikTok планирует разрабатывать собственные процессоры
Владелец Tik Tok планирует разрабатывать собственные процессоры фото: itsider.com.ua

Китайский разработчик соцсети TikTok планирует создавать собственные процессоры. Он занимается поиском соответствующих специалистов.

Китайская компания ByteDance уже разместила объявление о вакансиях, которые связанные с разработкой полупроводниковых компонентов и программного обеспечения для них. Все вакансии сосредоточены в Шанхае и Пекине, информирует Pingvin.Pro.

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Компания рассматривает стратегическую инициативу в сфере создания серверных процессоров с архитектурой ARM. С помощью подобной инициативы ByteDance не только попробует создать серверные процессоры, но и получить государственные субсидии от властей Китая, которые заинтересованы в стимулировании развития соответствующей отрасли.

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera.

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Дата
16
марта

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