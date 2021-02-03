Википедия представила правила борьбы с фейками

Такие правила создали с целью прекратить злоупотребления властью, привилегиями или влиянием. Фото: pixabay

Википедия создала первый "Универсальный кодекс поведения", чтобы бороться с ложной информацией.

Пользователям сайта по правилам Кодекса запрещают добавлять к статьям фейковую или предвзятую информацию, а также преследовать других пользователей на платформе и вне ее, сообщает портал Engadget.

Нельзя злоупотреблять нецензурной лексикой, языком ненависти и угрозами насилия. Такие правила создали с целью прекратить злоупотребления властью, привилегиями или влиянием.

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"Универсальный кодекс поведения станет важным шагом при развитии нашей миссии по созданию приятной, безопасной и всеобъемлюющей среды для наших корреспондентов, а также более открытого и мощного движения за свободные знания", - заявила председатель правления Wikimedia Foundation Мариа Сефидари.

15 января 2001-го официально запустили онлайн-энциклопедию Wikipedia, статьи в которой может создавать и редактировать каждый. Ее задумали как инструмент для развития другой энциклопедии. Однако она пережила основной проект и является самым большим, самым полным и самым популярным справочником в истории человечества.