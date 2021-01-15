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Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

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Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества
Бренд Wikipedia / Wikipedia

15 января 2001-го официально запустили онлайн-энциклопедию Wikipedia, статьи в которой может создавать и редактировать каждый. Ее задумали как инструмент для развития другой энциклопедии. Однако она пережила основной проект и является самым большим, самым полным и самым популярным справочником в истории человечества.

1996 года Джимми Уэйлс, Тим Шелл и Майкл Дэвис основали поисковый портал Bomis.com. Его направлением была информация для мужской аудитории - спортивные мероприятия, автомобили, эротические фото. 9 марта 2000-го по инициативе исполнительного директора портала Джимми Уэйлса начали работу над новым разделом - онлайн-энциклопедией Nupedia. Для руководства ею пригласили 32-летнего доктора философии Ларри Сэнгера.

Статьи в Nupedia писали и рецензировали специалисты в соответствующих областях знаний. Они проходили сложную, многоуровневую подготовку к публикации. Так как авторы и рецензенты работали над статьями на безвозмездной основе, она медленно наполнялась материалом. Это подтолкнуло Уэйлса и Сэнгера запустить вспомогательный проект, материалы к которому мог писать каждый, а лучшие из статей становились бы основой для дальнейшей доработки специалистами. С этой целью Сэнгер предложил использовать веб-инструмент Wiki, позволяющий редактировать базу данных через обычный браузер, и придумал название - Wikipedia.

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Wikipedia запустили 15 января 2001-го. Она сразу показала неожиданный результат - за полгода у нее добавили 8 тыс. статей, а к концу 2001-го она содержала 20 тыс. статей на 18 языках. В то время в Nupedia было всего 25 завершенных собственных статей.

Однако финансового успеха компании это не принесло - основным источником заработка должна была стать баннерная реклама на страницах энциклопедии. В начале 2002 года компания Bomis столкнулась с финансовыми трудностями, вдвое сократила штат, и, наконец, решила отказаться от поддержки проекта. 1 марта 2002-го Bomis отказался работать над обеими энциклопедиями. Ларри Сэнгер на тот момент был единственным их редактором. Ему предложили работать бесплатно. Nupedia прекратила существование, а ее 25 статей перешли в Wikipedia.

2003-го Джимми Уэйлс основал некоммерческую организацию "Фонд Викимедиа", за счет добровольных пожертвований в который организовал поддержку проекта Wikipedia. Bomis передала фонду все технические средства, на которых работала энциклопедия, и авторские права на все, что было с ней связано.

9 сентября 2007 года, когда английский часть Wikipedia преодолела отметку в 2 млн статей, она стала самой большой энциклопедией в истории человечества, превзойдя китайскую энциклопедию, изданную 1408-го, по приказу императора Юнлэ.

1-я статья на украинском была создана 30 января 2004-го. Сейчас количество статей на украинском в ​​Wikipedia - более 1 млн. По этому показателю она на 17-м месте среди всех языковых разделов, на 10-м среди европейских языков и на 3-м среди славянских.

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Дата
15
января

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

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