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вторник, 02 июля 2019 19:22

Вдоль пляжа сотни мидий сварились из-за жары

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Вдоль пляжа сотни мидий сварились из-за жары
Мидии сварились из-за сильной жары в Калифорнии Фото: Джекі Сонс

В Калифорнии моллюски вымерли вдоль 225-км береговой линии.

Из-за высокой температуры в июне, которая достигала 37 градусов, в Калифорнии погибло крупнейшая за последние 15 лет количество мидий, сообщает The Guardian.

Такое массовое вымирание скажется на остальной морской экосистемой и может привести к изменениям на калифорнийском побережье.

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"Мидии являются основными в своей экосистеме. Эквивалентом есть деревья в лесу - они предоставляют убежище и среду обитания для многих животных, поэтому, когда вы влияете на основное среду обитания, она имеет свое влияние на остальные системы", - сказала координатор исследований морского заповедника Джеки Сонс.

Из-за жары мидии полностью сварились внутри, а раковины снаружи обгорели.

Последнее крупное вымирание мидий фиксировали в 2004 году. В этом году событие было более масштабным.

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