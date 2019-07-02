Вдоль пляжа сотни мидий сварились из-за жары

Мидии сварились из-за сильной жары в Калифорнии Фото: Джекі Сонс

В Калифорнии моллюски вымерли вдоль 225-км береговой линии.

Из-за высокой температуры в июне, которая достигала 37 градусов, в Калифорнии погибло крупнейшая за последние 15 лет количество мидий, сообщает The Guardian.

Такое массовое вымирание скажется на остальной морской экосистемой и может привести к изменениям на калифорнийском побережье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму обнаружили бедро гигантской птицы

"Мидии являются основными в своей экосистеме. Эквивалентом есть деревья в лесу - они предоставляют убежище и среду обитания для многих животных, поэтому, когда вы влияете на основное среду обитания, она имеет свое влияние на остальные системы", - сказала координатор исследований морского заповедника Джеки Сонс.

Из-за жары мидии полностью сварились внутри, а раковины снаружи обгорели.

Последнее крупное вымирание мидий фиксировали в 2004 году. В этом году событие было более масштабным.