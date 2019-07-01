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понедельник, 01 июля 2019 17:56

В Украине обнаружили значительные запасы нефти и газа

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В Украине обнаружили значительные запасы нефти и газа
Украинские ученые обнаружили большие запасы нефти и газа Фото: УНН

Украинские ученые обнаружили более 5 млрд тонн условного топлива.

Значительно большие запасы ученые обнаружили нетрадиционных видов углеводородов, передает DT.UA.

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"Ученые нашего университета вместе со специалистами НАНУ провели основательную работу по оценке ресурсной базы, - говорит проректор по научно-педагогической работе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Сергей Куровец. - По самым осторожным выводам, неразведанные традиционные углеводородные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более пять миллиардов тонн условного топлива, а это вдвое больше накопленной добычи. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов - сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря".

Сейчас лучшими для освоения являются глубокие горизонты Восточного нефтегазоносного региона. Также на Мачухском месторождении из глубины 7 тыс. м можно получить приток газа с суточным дебитом 1,2 млн куб. м.

Украина находится на 3-м месте в Европе по объемам разведанных запасов газа после Норвегии и Нидерландов.

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