В Украину впервые приедут топ-менеджеры Apple

В Украину собираются представители Apple. Фото: Reuters

В Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple.

Они будут представлять проекты, наработанные совместно с Министерством трансформации Украины, сообщил министр Михаил Фёдоров в своем Telegram.

Возглавит делегацию Марк Леннон – Worldwide Head of Government.

"После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве", - заявил министр.

Один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple при переписи украинского населения в 2023 году. Федоров подчеркнул, что кроме этого будут и другие "классные новости".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дія" не собирает личную информацию - Федоров

В мобильном приложении "Дия" теперь есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF. Ранее возможность скачать Covid-сертификат была только на портале.