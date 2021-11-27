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суббота, 27 ноября 2021 04:31

В Украину впервые приедут топ-менеджеры Apple

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В Украину впервые приедут топ-менеджеры Apple
В Украину собираются представители Apple. Фото: Reuters

В Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple.

Они будут представлять проекты, наработанные совместно с Министерством трансформации Украины, сообщил министр Михаил Фёдоров в своем Telegram.

Возглавит делегацию Марк Леннон – Worldwide Head of Government.

"После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве", - заявил министр.

Один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple при переписи украинского населения в 2023 году. Федоров подчеркнул, что кроме этого будут и другие "классные новости".

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В мобильном приложении "Дия" теперь есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF. Ранее возможность скачать Covid-сертификат была только на портале.

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