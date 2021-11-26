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пятница, 26 ноября 2021 12:49

В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом

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В мобильной &quot;Дії&quot; появилась новая функция с Covid-сертификатом
Covid-сертификат можно загрузить в формате PDF на смартфон. Раньше это можно было сделать только на портале "Дія". Фото: УНИАН

В мобильном приложении "Дія" теперь есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, ранее возможность скачать Covid-сертификат была только на портале "Дія".

"Сделали это для вашего удобства, поскольку посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - отметил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дія" не собирает личную информацию - Федоров

В Николаеве разоблачили 15-летнего распространителя фейкового приложения "Дія". Приложение, которое полностью копировало дизайн "Дії", парень продавал в мессенджере от 250 грн до 650 грн. Средства поступали на электронный кошелек платежного сервиса РФ, с которого подросток переводил средства на карточный счет.

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