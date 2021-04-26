В Украине создали макет первого электромобиля. фото

Специалисты из Северодонецка Луганской области создали макет электромобиля Ева, который может проехать 100 километров со скоростью 80 км/час. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

"Северодонецкие ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях", - указано в сообщении.

Так, автомобиль оснащен электромотором. Кузов сделан из стеклопластика, рама выполнена из алюминия, а солнечные батареи (конструкцией предусмотрена установка до двух батарей) можно установить и на крыше, и на капоте.

Отмечается, что длина электрокара четыре метра. Он соответствует полноценному пятиместному автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седанов.

Компания Apple рассекретит свой автомобиль в течение шести месяцев. Информацию о проекте должны сделать публичной, "чтобы заложить основу для Apple Car". Первую модель создадут не ранее 2024 года.