В Украине появилась инновационная технологическая площадка, покрытая сетью 5G, – 5G Lab

 
Ексклюзивы
1/5
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1278
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 846
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 954
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1962
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2430
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1323
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6903
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2664
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
4
3
4
5
4
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Microsoft бесплатно раздает специальное мороженое в честь Windows 11
Microsoft бесплатно раздает специальное мороженое в честь Windows 11
Куклу Barbie впервые отправили в космос
Куклу Barbie впервые отправили в космос
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Космический корабль Маска вернулся на Землю
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 1629
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 909
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 837
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2700
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 216
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 13:09

В Украине появилась инновационная технологическая площадка, покрытая сетью 5G, – 5G Lab

  Комментировать
  5G Lab – первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G
5G Lab – первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G

В Украине начала работать первая тестовая зона технологии 5G. Эта сеть в 10 раз быстрее 4G, которой сейчас уже пользуются украинцы. Комплексные отраслевые решения 5G закладывают основу для цифровизации предприятий. 5G – это фундаментальная инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию общества и экономики на базе повсеместно доступных сетей и интеллектуальных технологий. Технологии 5G играют немаловажную роль в модернизации предприятий во всех отраслях.

Протестировать возможности 5G с сегодняшнего дня можно на инновационной площадке 5G Lab, открывшейся в UNIT.City.

5G Lab – первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G. Здесь можно протестировать инновационные разработки, решения, услуги и устройства. На площадке представлены кейсы использования 5G, успешно работающие за границей.

Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова считает, что 5G позволит получить новый опыт в тех сферах, где скорость и минимальная задержка крайне важны. "Беспилотные автомобили, хирургические операции на расстоянии или роботизированная промышленность – это уже происходит в странах, где Vodafone запустил сети 5G. Но все это не появится в Украине само по себе. Наша задача сегодня начать формировать экосистему 5G, важной частью которой являются промышленные и пользовательские решения на основе технологии. Ведь для того, чтобы использовать настоящий потенциал 5G, недостаточно только сети и устройств. Нужна массовая интеграция 5G в услуги. Площадка имеет целью стать центром, который объединит 5G энтузиастов и позволит протестовать свои гипотезы на реальном фрагменте сети".

Вместе с организацией технических тестов, 5G Lab планируется использовать в образовательных целях: – для проведения экскурсий, лекций, вебинаров, образовательных мероприятий, рассчитанных на разные аудитории.

Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.

В лаборатории будет находиться администратор, который предоставит общую информацию о технологической площадке и условиях работы на ней.

Для записи на посещение необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/WPKhoK1HVoorJLEx7

График работы 5G Lab: Вторник – суббота с 11-00 до 19-00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появилась инновационная технологическая площадка, покрытая сетью 5G, – 5G Lab». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 6579
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 5544
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5274
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 3996
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 8 Просмотров: 3303
Наука+ИТ
Почему iPhone снимает лучше других смартфонов
Почему iPhone снимает лучше других смартфонов Просмотров: 27
Подросткам разрешили удалять свои фото из результатов Google поиска
Подросткам разрешили удалять свои фото из результатов Google поиска Просмотров: 162
Цукерберг официально переименовал Facebook
Цукерберг официально переименовал Facebook Просмотров: 981
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
 Просмотров: 918
Telegram будет показывать рекламу
Telegram будет показывать рекламу Просмотров: 81
Больше всего комментируют
16
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
8
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
3
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
Голосов: 3828
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть