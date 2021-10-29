В Украине появилась инновационная технологическая площадка, покрытая сетью 5G, – 5G Lab

5G Lab – первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G

В Украине начала работать первая тестовая зона технологии 5G. Эта сеть в 10 раз быстрее 4G, которой сейчас уже пользуются украинцы. Комплексные отраслевые решения 5G закладывают основу для цифровизации предприятий. 5G – это фундаментальная инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию общества и экономики на базе повсеместно доступных сетей и интеллектуальных технологий. Технологии 5G играют немаловажную роль в модернизации предприятий во всех отраслях.

Протестировать возможности 5G с сегодняшнего дня можно на инновационной площадке 5G Lab, открывшейся в UNIT.City.

5G Lab – первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G. Здесь можно протестировать инновационные разработки, решения, услуги и устройства. На площадке представлены кейсы использования 5G, успешно работающие за границей.

Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова считает, что 5G позволит получить новый опыт в тех сферах, где скорость и минимальная задержка крайне важны. "Беспилотные автомобили, хирургические операции на расстоянии или роботизированная промышленность – это уже происходит в странах, где Vodafone запустил сети 5G. Но все это не появится в Украине само по себе. Наша задача сегодня начать формировать экосистему 5G, важной частью которой являются промышленные и пользовательские решения на основе технологии. Ведь для того, чтобы использовать настоящий потенциал 5G, недостаточно только сети и устройств. Нужна массовая интеграция 5G в услуги. Площадка имеет целью стать центром, который объединит 5G энтузиастов и позволит протестовать свои гипотезы на реальном фрагменте сети".

Вместе с организацией технических тестов, 5G Lab планируется использовать в образовательных целях: – для проведения экскурсий, лекций, вебинаров, образовательных мероприятий, рассчитанных на разные аудитории.

Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.

В лаборатории будет находиться администратор, который предоставит общую информацию о технологической площадке и условиях работы на ней.

Для записи на посещение необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/WPKhoK1HVoorJLEx7

График работы 5G Lab: Вторник – суббота с 11-00 до 19-00.