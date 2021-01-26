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вторник, 26 января 2021 11:06

В Twitter запускают программу, чтобы бороться с фейками

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В Twitter запускают программу, чтобы бороться с фейками
Компания в итоге хочет сделать примечания видимыми непосредственно в твитах для глобальной аудитории соцсети. Фото: pixabay

Twitter представила пробную программу Birdwatch в США.

Новинка должна помочь в противодействии дезинформации в сети, сообщили в блоге компании.

"Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать примечания, которые обеспечат информативный контекст твита", - написали в сообщении.

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Благодаря этому в компании уверены, что можно будет быстро реагировать на распространение лжи. Добавлять контекст, которому люди доверяют и считают ценным. Сначала примечания будут видеть только на отдельном сайте Birdwatch. Пробные участники также смогут оценить, насколько полезны примечания других участников. Примечания не будут влиять на то, как люди видят твиты и рекомендации соцсети.

Компания в итоге хочет сделать примечания видимыми непосредственно в твитах для глобальной аудитории соцсети.

Бета-тест функции групповых голосовых чатов начала компания Twitter. Новая функция получила название Spaces и является виртуальными комнатами для живого общения. Тестом занимается именно их команда, в которую вошла небольшая группа пользователей Twitter.

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