Twitter начал тестирование новых голосовых чатов

Во время тестирования голосовых чатов команда сможет звать в комнаты подписчиков и приглашать недавно зарегистрированных пользователей. Фото: pixabay

Бета-тест функции групповых голосовых чатов начала компания Twitter.

Новая функция получила название Spaces и является виртуальными комнатами для живого общения, сообщает Spaces.

Тестом занимается именно их команда, в которую вошла небольшая группа пользователей Twitter.

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Во время тестирования голосовых чатов команда сможет звать в комнаты подписчиков и приглашать недавно зарегистрированных пользователей. Контролировать чат будет тот, кто его создал.

Также соцсеть будет тестировать ряд вспомогательных функций, например реакция на слова, транскрипция голоса, а также модерация (система жалоб). Последняя функция будет закреплена за владельцем чата, а пользователи смогут делиться твитами и реагировать на разговор с помощью емодзи.

Правила публикации сообщений усилила социальная сеть Twitter. Будут удалять сообщения, оскорбляющие людей на основании расовых, этнических или национальных признаков, сообщили в компании Twitter.