Twitter начал тестирование новых голосовых чатов

Бета-тест функции групповых голосовых чатов начала компания Twitter.
Новая функция получила название Spaces и является виртуальными комнатами для живого общения, сообщает Spaces.
Тестом занимается именно их команда, в которую вошла небольшая группа пользователей Twitter.
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Во время тестирования голосовых чатов команда сможет звать в комнаты подписчиков и приглашать недавно зарегистрированных пользователей. Контролировать чат будет тот, кто его создал.
Также соцсеть будет тестировать ряд вспомогательных функций, например реакция на слова, транскрипция голоса, а также модерация (система жалоб). Последняя функция будет закреплена за владельцем чата, а пользователи смогут делиться твитами и реагировать на разговор с помощью емодзи.
Правила публикации сообщений усилила социальная сеть Twitter. Будут удалять сообщения, оскорбляющие людей на основании расовых, этнических или национальных признаков, сообщили в компании Twitter.
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