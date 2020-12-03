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четверг, 03 декабря 2020 11:17

Twitter будет удалять сообщения с оскорблениями в отношении расы и нации

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Twitter будет удалять сообщения с оскорблениями в отношении расы и нации
В июне прошлого года соцсеть запретила сообщение, унижающие людей за их религиозных убеждений. Фото: pixabay

Правила публикации сообщений усилила социальная сеть Twitter.

Будут удалять сообщения, оскорбляющие людей на основании расовых, этнических или национальных признаков, сообщили в компании Twitter.

"Мы расширяем наши правила оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности", - написали в сообщении.

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Оповещения с подобным содержанием будут удалять из социальной сети: этот процесс также будет автоматизировано. Если учетная запись неоднократно нарушает правила Twitter, то ее или временно заблокируют, или вообще прекратят работу.

В июне прошлого года соцсеть запретила сообщения, унижающие людей за их религиозных убеждений, в марте этого года - из-за возраста, болезни или физических ограничений.

Facebook впервые обнародовал статистику распространенности риторики ненависти в соцсети. С июля по сентябрь 2020 года на 10 тыс. просмотров контента пользователей приходилось 10-11 сообщений с риторикой ненависти. Об этом говорится в отчете Facebook о соблюдении стандартов сообщества в 3 квартале 2020-го.

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