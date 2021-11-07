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понедельник, 08 ноября 2021 00:56

В США дайверы нашли каноэ возрастом 1200 лет

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В США дайверы нашли каноэ возрастом 1200 лет
Каноэ построили предки индейского племени Хо-Чанк. Фото: CNN

В озере Мендота штата Висконсин, США, дайверы нашли деревянное каноэ, которому более 1200 лет. Об этом сообщает CNN.

Археолог из Исторического общества Висконсина Тамара Томсен во время катания на подводном скутере вместе с коллегой Мэллори Драгтом наткнулась, как они вначале подумали, на бревно на дне озера.

Как оказалось, это было древнее каноэ. Результат углеродного анализа показал, что находке более 1200 лет.

Ученые говорят, что каноэ построили предки индейского племени Хо-Чанк, которое преимущественно жило на территории современного Висконсина. Их племя часто называли "людьми большой воды".

Сейчас находку будут реставрировать, а через два года она будет выставлена ​​на показ в местном музее.

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Археологи обнаружили неповрежденную комнату, в которой, вероятно, жили рабы, в пригороде древнеримского города Помпеи.

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